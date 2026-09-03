Медвежий угол
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Медвежий угол

39 017 подписчиков

Россия собралась бить по НАТО? Сначала заявление Путина, теперь - Медведева. Станкевич всё объяснил

Россия собралась бить по НАТО? Сначала заявление Путина, теперь - Медведева. Станкевич всё объяснил

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Уже в ближайшее время противник может в очередной раз повысить градус эскалации. Что ж, в таком случае ответ Москвы будет жёстким и незамедлительным.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Николай Фирсов
Николай Фирсов

Нашли о чем базарить, надыть Ширши зрителей, усе идет к уничтожению планеты Земля, такоя чиловечиства и на х.... й не сперлось. Уж которай раз пирзагрузкуту  совершають, а умнеити не стали. Человек энта Така скотина шо всю изторы Ю на грабли наступают, этот вид оконцатильна дизкридитирывал се Я. Токма с робОтАми усе и устаканица.....

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Может быть применён принцип "Не поставлять в зону боевых действий оружия" в данной ситуации с крылатыми ракетами Storm Shadow или немецкими Taurus?
И здесь опять возникает неопределённость "воюющие стороны" без объявления войны.
Согласится с мнением что киевской хунте нужен удар по странам НАТО, которые снабжают вооружением и, одновремено, дать понять - принятие решения о таком ударе это "военная тайна".
Поэтому пока Taurus не передают, а Storm Shadow (якобы) будут изготавливать на Украине.