КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Уже в ближайшее время противник может в очередной раз повысить градус эскалации. Что ж, в таком случае ответ Москвы будет жёстким и незамедлительным.
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Может быть применён принцип "Не поставлять в зону боевых действий оружия" в данной ситуации с крылатыми ракетами Storm Shadow или немецкими Taurus?
И здесь опять возникает неопределённость "воюющие стороны" без объявления войны.
Согласится с мнением что киевской хунте нужен удар по странам НАТО, которые снабжают вооружением и, одновремено, дать понять - принятие решения о таком ударе это "военная тайна".
Поэтому пока Taurus не передают, а Storm Shadow (якобы) будут изготавливать на Украине.
Читая про козни Зеленского вспоминаются слова, приписываемые Сталину: "Нет человека, нет проблемы".
пора бы проверить пятую статью коалиции желающих огрести на слабо
Выкрасть нужно этого подонка и судить. повесить на Красной Площади!