Вице-спикер крымского парламента Фикс напомнил Макрону о главной ошибке Наполеона 

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, комментируя озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для вывода войск на Украину, заявил, что французы не простят тому новых военных кладбищ, пишет РИА "Новости".
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