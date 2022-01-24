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Лучшая система автоматической парковки в деле: Huawei ADS отлично проявила себя в непростой ситуации

Лучшая система автоматической парковки в деле: Huawei ADS отлично проявила себя в непростой ситуации

Китайский автомобильный блогер @garage 42 опубликовал интересные видеоролик, в котором демонстрируется система автоматической парковки Huawei ADS, представленная в автомобилях, использующих программный комплекс китайского технологического гиганта.

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