Лучшая система автоматической парковки в деле: Huawei ADS отлично проявила себя в непростой ситуации

Китайский автомобильный блогер @garage 42 опубликовал интересные видеоролик, в котором демонстрируется система автоматической парковки Huawei ADS, представленная в автомобилях, использующих программный комплекс китайского технологического гиганта.
Китайский автомобильный блогер @garage 42 опубликовал интересные видеоролик, в котором демонстрируется система автоматической парковки Huawei ADS, представленная в автомобилях, использующих программный комплекс китайского технологического гиганта.
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