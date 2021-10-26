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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 27 октября 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 27 октября 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать седьмое октября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1262 =Адепт - это человек, который уверенно идёт по Пути Света и сфокусирован на Священном разуме и Священном сердце =Боль — превосходное средство для пробуждения от душевного равнодушия, она делает человека активным борцом за Жизнь = Вам самим придётся испытать (понять) на деле, что такое Промысел, когда мысль будет инструментом действия!= Ваша задача: научиться управлять своими эмоциями, грамотно распределять Энергию, примирять людей =Ваш урок на Земле состоит в том, чтобы любые диссонансные Энергии нейтрализовать и преобразовать в Свет и Любовь = В присутствии позитивно заряженных людей растения оживают, животные выздоравливают, а люди — исцеляются =Всегда сохраняйте чистую моральную дисциплину, ибо она ведёт к красоте в этой Жизни и счастью впоследствии= Выход на принципиально Новый Уровень Развития - начало Нового витка Эволюции в качественно новых условиях = Для духовно развивающегося человека часто одной из задач является работа со своим Родом, его очищение и исцеление =Для того, чтобы конфликт существовал, в любой ссоре должна присутствовать неизвестная третья сторона =Исполняя чужую волю, вы благополучно сбиваетесь с истинного Пути, который был согласован с вашей Душой=Когда мы становимся отрицающими и боязливыми людьми, мы притягиваем к себе такие же мысли и обстоятельства =Любая информация сама по себе нейтральна, и только сам человек в силу свободы выбора обращает её во благо или корысть =Любовь - это дверь в огромный Мир! Человек может быть хозяином квартиры, а может быть хозяином целого Мира = Многие вещи открывают нам свои глубинные свойства, если рассмотреть их под новым, непривычным углом зрения = Множество фактов свидетельствуют о том, что мозг использует принцип голографии для функционирования =Научитесь прощать, понимать и внимательно слушать, торопитесь любить, чтоб когда-нибудь… не опоздать! =Необходимо стать Мастером своих мыслей, чтобы сотворить более красивую, положительную Реальность =Ничего случайного в нашей Жизни не происходит и все события – лишь проявления Высших Космических Законов= По замыслу Божественному человек может жить столь долго, сколько он позволит своему «я» пребывать в данном теле = Пришло время жить Душой: слышать её, разговаривать с ней… Только она сейчас вправе давать вам советы и вести вас по Жизни = Сила мышления зависит от тех границ Пространства, которым это мышление управляет и которое организует=То, что вы увидите или почувствуете в Новом Материальном (физическом) Мире, превзойдёт все ваши самые смелые ожидания =Трёхлепестковое пламя: синий лепесток своей Воли, жёлтый лепесток своей Мудрости и розовый лепесток своей Любви =Ты можешь преодолеть свои внутренние ограничения, если восстановишь контакт с Божественным внутри тебя =У каждого уровня Сознания Живого своя уникальная картина Мира и свой собственный уровень обработки информации =Учитесь видеть в себе частичку Бога, относитесь к ней, как к любимому ребёнку, и всё у вас обязательно получится =Я живу, чтобы сделать свою Душу светлее.

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Ольга
Благодарю! 🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ:"Боль — превосходное средство для пробуждения от душевного равнодушия, она делает человека активным борцом за Жизнь .""Ничего случайного в нашей Жизни не происходит и все события – лишь проявления Высших Космических Законов." БЛАГОДАРЮ!

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