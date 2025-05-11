Володин предложил усилить ответственность россиян за нарушение законов за границей

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил усилить административную ответственность в отношении россиян, совершивших и совершающих преступления против России и при этом прячущихся за границей.
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