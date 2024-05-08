США начали в Европе крупные военные учения

США начали в Европе крупные противовоздушные и противоракетные военные учения с симуляцией ведения боевых действий в Польше и странах Балтии Astral Knight 2024, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.
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