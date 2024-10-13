Армия Израиля призвала эвакуироваться жителей более 20 деревень на юге Ливана

Израильские военные призвали жителей 21 населенного пункта на юге Ливана срочно эвакуироваться. Об этом говорится в сообщении официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихая Эдри в социальной сети X.
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