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Армия Израиля призвала эвакуироваться жителей более 20 деревень на юге Ливана

Армия Израиля призвала эвакуироваться жителей более 20 деревень на юге Ливана

Израильские военные призвали жителей 21 населенного пункта на юге Ливана срочно эвакуироваться. Об этом говорится в сообщении официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихая Эдри в социальной сети X.

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