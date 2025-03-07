Создан инновационный материал для субмикронной электроники

В поисках твердотельных материалов, пригодных для использования в качестве компонентов технологий будущего, особый интерес вызывают соединения, проявляющие одновременно магнитные, полупроводниковые, оптические, термоэлектрические свойства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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