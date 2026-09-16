«Малышка и кабанчик»: Воля и Утяшева показали подросших дочку и сына на прогулке

Шоумен с женой вернулись к Балтийскому морю, где отдыхали этим летом. Павел Воля с женой Ляйсан Утяшевой Личный архив Ляйсан УтяшевойСупруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева поделились с поклонниками моментами из семейной жизни.