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«МЮ» запросил информацию по де Врею. Защитник «Интера» отказал «Ньюкаслу»

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей пользуется спросом в АПЛ. 30-летний игрок сборной Нидерландов интересен не только «Челси», но и «Манчестер Юнайтед», который запросил информацию по игроку, сообщает журналист Николо Скира.

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