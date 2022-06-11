«МЮ» запросил информацию по де Врею. Защитник «Интера» отказал «Ньюкаслу»

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей пользуется спросом в АПЛ. 30-летний игрок сборной Нидерландов интересен не только «Челси», но и «Манчестер Юнайтед», который запросил информацию по игроку, сообщает журналист Николо Скира.