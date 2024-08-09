В будущее пустят не всех.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Выдающийся американский спортсмен, борец Дэниел Кормье сказал о парижской Олимпиаде то, что знали все, но боялись сказать: "Отсутствие русских спортсменов <.