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Газета.ру

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Филиппинец взял женщину в заложники, чтобы вернуться обратно в тюрьму

Филиппинец взял женщину в заложники, чтобы вернуться обратно в тюрьму

На Филиппинах 43-летний мужчина, только вышедший из тюрьмы, взял женщину в заложники. По данным полиции, позже он объяснил свой поступок желанием снова попасть за решетку, пишет Gulf News.

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