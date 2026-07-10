Федеральная прокуратура сделала решающий шаг: генеральный прокурор Йенс Роммель обвиняет подозреваемого в диверсии на газопроводе "Северный поток" Сергея К.
Немцы поймали Киев за руку. Последствия будут самые неожиданные
Комментарии
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Юрий Николаев
Блин! Ну хватит уже писать подобную хрень и делать из нас ничего не понимающих дураков! Ну мы же прекрасно понимаем, что это абсолютная бредятина! Ну какие хохлы?! Тут не вооруженным глазом видны торчащие уши уже вместе с макушкой мелко-бритов и пиндосов! Которые ДОХОДЧИВО объяснили ГЕЙропейским жопализам что, где и как всё делать! Что они успешно и выполняют!
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4 н.
Николай Герасименко
Автор, вы сами то верите в эту версию теракта? Чтобы дайверы любители в засранных шароварах с полтонной взрывчатки, под носом ВМС НАТО, в период проведения ими учений в этом районе смогли осуществить подобную акцию?! 👇👇👇
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4 н.
Вячеслав Васильев
Ложь от первой до последней строки.Спросили бы меня-или мою бабушку-точнее был бы ответ.
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3 н.
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