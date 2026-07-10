Немцы поймали Киев за руку. Последствия будут самые неожиданные

Юрий Николаев

Блин! Ну хватит уже писать подобную хрень и делать из нас ничего не понимающих дураков! Ну мы же прекрасно понимаем, что это абсолютная бредятина! Ну какие хохлы?! Тут не вооруженным глазом видны торчащие уши уже вместе с макушкой мелко-бритов и пиндосов! Которые ДОХОДЧИВО объяснили ГЕЙропейским жопализам что, где и как всё делать! Что они успешно и выполняют!