Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин поздравил с Днём рождения митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора

Губернатор Василий Анохин поздравил с Днём рождения митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора

«Благодаря Вашим усилиям сохраняются традиционные ценности, укрепляется взаимопонимание между людьми, а молодёжь обретает нравственные ориентиры» Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил с Днем рождения и Днем тезоименитства митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора.

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