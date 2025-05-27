Губернатор Василий Анохин поздравил с Днём рождения митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора

«Благодаря Вашим усилиям сохраняются традиционные ценности, укрепляется взаимопонимание между людьми, а молодёжь обретает нравственные ориентиры» Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил с Днем рождения и Днем тезоименитства митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора.
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