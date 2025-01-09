София Ротару не стала окончательно рвать связи с Россией

Риелтор рассказала о судьбе московской квартиры певицы. София Ротару Nadezhda Lebedeva/Global Look PressНекоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что 77-летняя София Ротару решила избавиться от подарка бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
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