Политолог Расмуссен обвинил итальянских журналистов в воспевании национализма

Политолог и подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен, реагируя на репортаж итальянского гостелеканала Rai News 24, в котором было видеоинтервью с украинским боевиком с нацистской символикой, заявил РЕН ТВ, что запрещенные в Европе нацистские символы присутствуют повсюду.