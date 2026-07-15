Amy Coney Barrett Warns Of Escalating Death Threats Against Supreme Court It's sad to say, but the truth must be acknowledged - Mob violence and threats of political assassination can often be effective in influencing the policy decisions of courts and governments.
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