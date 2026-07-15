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Amy Coney Barrett Warns Of Escalating Death Threats Against Supreme Court

Amy Coney Barrett Warns Of Escalating Death Threats Against Supreme Court

Amy Coney Barrett Warns Of Escalating Death Threats Against Supreme Court It's sad to say, but the truth must be acknowledged - Mob violence and threats of political assassination can often be effective in influencing the policy decisions of courts and governments.

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