ВС РФ нанесли массированный групповой удар по энергетическим объектам на Украине с помощью оружия большой дальности морского и воздушного базирования, об этом сообщает Министерство обороны России в ежедневной сводке.
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