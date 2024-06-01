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  • Сергей Семенов
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ВС РФ нанесли массированный групповой удар по энергетическим объектам на Украине

ВС РФ нанесли массированный групповой удар по энергетическим объектам на Украине

ВС РФ нанесли массированный групповой удар по энергетическим объектам на Украине с помощью оружия большой дальности морского и воздушного базирования, об этом сообщает Министерство обороны России в ежедневной сводке.

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