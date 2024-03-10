Франция формирует коалицию с Прибалтикой для потенциальной отправки войск на Украину — Politico

АН

Алексей Наседкин

Никак не пойму Францию: её агрессивность с трусостью до смешного проявляется как то приливами. В I Мировую уж прямо военная держава. А во II вторую ну как стервая последняя так постыдно отдалась в смешные сроки в недавнем прошлом ей побеждённым. И её из жалости, как к проститутке, всунули в список в той войне, для неё позорной. А сейчас то с какого на Россию рот разевает, когда бы ей от стыда лет сто бы быть самой тихой и мирной в Мире. Макрон бесполый с супругой с возрастом его матери Францию на такой абсурд возбудили? Да, уроки прошлого до некоторых в Европе не дошли. Напрашиваются на новые.