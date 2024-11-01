Филиппо призвал уничтожить Евросоюз из-за риска глобальной войны AlexCoderФилиппо призвал уничтожить Евросоюз из-за риска глобальной войны AlexCoder Обстановка в мировом пространстве становится все более напряженной Руководитель крупной французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо призвал к немедленному роспуску Евросоюза.
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