Паттайя: туристы продолжают наслаждаться солнцем, несмотря на экстремальные температуры

В Паттайе, одном из самых популярных курортных городов Таиланда, туристы из разных уголков мира продолжают наслаждаться солнечными ваннами на пляже, несмотря на предупреждения метеорологического департамента о возможном достижении экстремальных температур этим летом.
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