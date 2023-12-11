В Челябинске школьник провалился в яму с кипятком

Восьмилетний челябинец обварился, упав в яму с кипящей водой. Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел в субботу, 9 декабря, в Ленинском районе областного центра.
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