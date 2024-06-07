"Ъ": прокурор просит 14,5 года для научного руководителя ЧВК "ЕНОТ" Молокоедова

В Кунцевском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу Андрея Молокоедова, которого следователь назвал научным руководителем частной военной компании (ЧВК) "Единые народные общинные товарищества" (ЕНОТ).
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