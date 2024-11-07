Выбить Дзюбу: как завершится противостояние «Акрона» и «Спартака»

В чемпионате России по футболу подходит к концу первый круг. Он завершится в ближайшие выходные 15-м туром, в рамках которого в гости к московскому «Спартаку» приедет его скандальный воспитанник Артем Дзюба, выступающий за тольяттинский «Акрон».