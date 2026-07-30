Ирина Варнавская назначена зампредом регионального правительства — она будет курировать минздрав и минтруда Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своих соцсетях.
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Ирина Варнавская назначена зампредом регионального правительства — она будет курировать минздрав и минтруда Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своих соцсетях.
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