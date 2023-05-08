Генменеджер «Трактора» об Антипине: «У него хватает пороху и амбиций для достижения самых высоких задач с клубом»

30-летний защитник перешел в клуб из «Салавата Юлаева», подписав соглашение на один сезон. «Антипин очень опытный защитник, который умеет хорошо двигать шайбу и способен уверенно действовать при разных ситуациях на льду.
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