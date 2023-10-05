«Сожалею о женитьбе и рождении сына», — Басков покаялся перед народом

Певец Николай Басков был как никогда счастлив, когда узнал о том, что у него родился сын Бронислав. В тот период (2006 год) у исполнителя были отличные отношения с его супругой Светланой Шпигель — матерью его ребенка, а после наступил скандальный развод и запрет на возможность видеться с сыном.