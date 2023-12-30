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Вучич счел логичным, что Путин поздравил с Новым годом его и Орбана

Вучич счел логичным, что Путин поздравил с Новым годом его и Орбана

Global Look Press/Tomas Tkacik Президент Сербии Александр Вучич считает логичным, что коллега из России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством только его и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а остальных европейских лидеров оставил без внимания.

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