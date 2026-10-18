Иногда хочется просто полистать что-то лёгкое и посмеяться. В этой подборке собраны забавные картинки на разные случаи — от жизненных ситуаций до абсурдных шуток.
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