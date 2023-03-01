Джефф Нил о бое с Рахмоновым: «Он жесткий оппонент, победа над ним приблизит меня к титулу»

Американский боец UFC Джефф Нил в интервью «Combat Sports on Fanatic View» поделился мнением о противостоянии с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым: «Шавкат — это серьезный, жесткий оппонент.
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