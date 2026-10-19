❗️⚡️Командующий ВВС Индии АП Сингх публично выразил недовольство по поводу ограничений доступа к американским истребителям F-35 во время международных учений Tarang Shakti 2026.
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