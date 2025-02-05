В России появилось 540 новых лекарств, суммарно объем упаковок которых составил свыше 52 млн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу оператора государственной системы маркировки «Честный знак».
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