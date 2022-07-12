Мировое обозрение

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Европейский газовый кризис серьезнее, чем кажется

Европейский газовый кризис серьезнее, чем кажется

Весной газовый рынок пережил короткий кризис, но сейчас ситуация совершенно иная, пишет Bloomberg. В Европе дефицит газа, заоблачные цены сохранятся еще на несколько лет.

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