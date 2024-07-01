"АЛРОСА" приобретает золоторудное месторождение у "Полюса"

АО «Алмазы Анабара», 100% дочернее общество АК «АЛРОСА», завершило сделку по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО «Магаданское геологоразведочное предприятие» (МГРП) у АО «Полюс Красноярск», дочерней структуры ПАО «Полюс».
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