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БУТЫРСКИЕ новости

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Прокуратура попросила суд изъять недвижимость обвиняемой во взятке на Руставели

Басманная межрайонная прокуратура попросила суд изъять в доход государства недвижимость бывшего заместителя начальника инспекции Федеральной налоговой службы России (ИФНС) №15 по Москве Елены Ишхановой, обвиняемой по уголовному делу о получении взятки в 1,3 млн руб.

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