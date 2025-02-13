Какую рассаду петербуржцы могут посеять уже в феврале: правила и сроки

Многие думают, что старт огородного сезона — это яркое солнце, тепло и свежая зелень. Однако опытные огородники знают: чтобы получить богатый урожай и с самого начала лета любоваться яркими цветами, приступить к посадкам надо еще зимой.
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