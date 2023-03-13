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Экс-участница «Уральских пельменей» Михалкова получила плевок в лицо на сцене

Экс-участница «Уральских пельменей» Михалкова получила плевок в лицо на сцене

Коллега актрисы Юлии Михалковой опозорил звезду во время прощального поклона на сцене театра. Он набрал полный рот воды и выплеснул жидкость в лицо артистки.

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