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В Кремле заявили, что будут внимательно следить за саммитом НАТО в США

В Кремле заявили, что будут внимательно следить за саммитом НАТО в США

В Кремле «максимально внимательно» будут следить за саммитом НАТО в Вашингтоне. Это связано с участием альянса в конфликте на Украине и декларацией о намерении нанести РФ стратегическое поражение на поле боя, заявил 9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент aif.

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