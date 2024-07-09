В Кремле заявили, что будут внимательно следить за саммитом НАТО в США

В Кремле «максимально внимательно» будут следить за саммитом НАТО в Вашингтоне. Это связано с участием альянса в конфликте на Украине и декларацией о намерении нанести РФ стратегическое поражение на поле боя, заявил 9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент aif.