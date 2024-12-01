Маркетплейсы вместо передовой: мерзкий «бизнес» на посылках для бойцов СВО Евгения КомароваМерзкий «бизнес» с посылками для бойцов СВО был вскрыт в Нижегородской области – выяснилось, что их распродали на маркетплейсах.