Человек слова: что известно о депутате ГД от тюменской «матрешки» Маркове, назначенном в правительство РФ

Указом председателя правительства РФ Михаила Мишустина замминистра природных ресурсов и экологии назначен Евгений Марков — уроженец Тюменской области, депутат ГД, представляющий интересы жителей тюменской «матрешки».
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