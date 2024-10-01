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Пьяное нападение: на Кубани молодому человеку грозит тюрьма за нападение на полицейского

Пьяное нападение: на Кубани молодому человеку грозит тюрьма за нападение на полицейского

Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, участвовал в уличном конфликте. Приехавшие на место полицейские сделали ему замечание по поводу громко играющей музыки, на что станичник отреагировал агрессивно, напав на сотрудника.

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