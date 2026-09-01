Standard Chartered завершает первую спотовую торговлю биткоинами на платформе 24X

Standard Chartered завершила первую зарегистрированную спотовую торговлю биткоинами на круглосуточной площадке, разработка, которая помещает один из крупнейших банков мира непосредственно на именованную торговую платформу для спотового исполнения цифровых активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым