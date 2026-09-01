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Standard Chartered завершает первую спотовую торговлю биткоинами на платформе 24X

Standard Chartered завершает первую спотовую торговлю биткоинами на платформе 24X

Standard Chartered завершила первую зарегистрированную спотовую торговлю биткоинами на круглосуточной площадке, разработка, которая помещает один из крупнейших банков мира непосредственно на именованную торговую платформу для спотового исполнения цифровых активов.

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