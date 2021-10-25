ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровье«Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи? Фото: Maxim Shemetov / Reuters Число заражений COVID-19 в России, как и смертность от инфекции, день за днем ставит рекорды.Вернуться к статье214НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikita KopitovПо моему, "легкая степень слабоумия" охватила страну с приходом новомодной болезни, которую "умные" оптимизированные "медики" не могут остановить вот уже года два....да и руководят "борьбой" с ковидом, те самые.которую эту самую медицину и оптимизировали- но не врачи-вирусологи и пульмонологи.ЛСЛюдмила СергееваЛСЛюдмила СергееваPLPavel LuspekaevВот уж бред так бред! Это "воззвание" читать со сцены в шоу Петросяна.PLPavel LuspekaevУ вас уже и цитатки приготовлены на все повороты "полемики". И правильно, сребреники надо отрабатывать, а то больше не дадут. И давайте на этом нашу переписку закончим. Как-то не особо развлекает.Ritchie BlackmoreВы глупы как пробка. Если не сказать по другому. Потому и зомбированы. Подопытная мышь и этим всё сказано!NVS66 SergeiShulepovПробка не глупая, просто затычкаЛСЛюдмила СергееваPLPavel LuspekaevИ вообще, всё суета сует и всяческая суета. "Мы все умрём". "Всё это уже не раз было", и фейки, и идиоты, и уничтожение несчастных кошек в средневековой европе, где потом все весело дохли от чумы, и аргументы уровня "одна баба сказала". В общем, "а царя-то в немецкой земле подменили!" Ничего нового, истерика как истерика.Александр ПавловНарод "самой читающей страны" объ@бывают уже три десятка лет, что ж вы удивляетесь, что большинство уже не верит никому и ничему?Ritchie Blackmore.. . Мы избавляемся от них, заставляя их верить, что это для их же блага... Вот что писал Жак Аттали в 1981 году, тогда советник Франсуа Миттерана.Ritchie BlackmoreПривёл здесь высказывания врачей относительно вакцинации-модераторы тут же удалили. Конечно, проще управлять стадом, которое вопросов задавать не будет. - Идут бараны, бьют в барабаны!Валерий БухинДоктора люди подневольные. Если будешь глаголить теорию, отличную от вышестоящего начальника или контролирующего чиновника, то быстро оптимизируют, место, деньги, карьеру можно враз потерять. Посему верить их убеждениям на 100% нельзя. К тому же власть сама не является примером, принцип "Делай, как я", никто не представляет, только одна ложь отовсюду касательно себя любимых.Ritchie BlackmoreОсобенно "понравилась" история с "вакцинацией" самого! То одна дата, то другая, сначала Песков чего там говорил невнятное, затем гарант "исправил" ситуацию. Театр!Ritchie Blackmore«Итоговые результаты о клинических исследованиях вакцины от «Спутник V» будут подготовлены только к октябрю. По остальным двум российским препаратам информация будет к концу этого – началу следующего года. Об этом рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко. То есть, власти особо не скрывают, что миллиону уже вакцинированных граждан стали фактически испытуемыми, на миллионах россиян проводились опыты..." Опыты продолжают проводиться, к сожалению. Почему то на эти слова не желают обратить внимания поборники издевательств над собой. А надо бы.александр деевВсё правильно, согласен с вами.Но главное ведь по заграницам летают и заразу оттуда везут в свою страну.И об этом молчок! А ещё ,ну кто вакцинировался ,то чего вы боитесь не вакцинированных? У вас вколота пилюля от ковида-19,ну и чего за не привитых переживаете? Удивляет только одно,всем и привитыми и не привитым маски надеть и перчатки.А разве маска спасет от вируса? Если врачи ходят в скафандрах и тоже заболевают и умирают.Так где интересно знать смысл в этих танцах с бубном?Я имею ввиду маски и перчатки.В стране правая рука не знает, что делает левая рука.Ritchie BlackmoreРеально упустили распространение ковида по России. Провал конкретный, Но по ТВ во время 3 минутного выступления 2 !!! раза сказал: - работаем на опережение... ЦИНИЗМ высшей степени.Галина Емельянова"МОЛОДЦЫ" Россияне, стойкий народишко, нечего идти на поводу у здравого смысла, лучше "ласты склеить" или дышать через раз... Я вот поболела-больше не хочу. У нас это национальная черта - верить тому что "по секрету" сказано. Особенно меня умиляет, когда возрастные люди заявляют, что ущемляют их права УГОВАРИВАЯ сделать прививку. В почтенном возрасте надо думать как на своих ногах да в здравом уме свою жизнь окончить и не стать обузой детям, а не о том что твои права кто то ущемляет... Лучше бы потребовали из казны вспомошенствование чтобы пряниками заесть укольчик....Люська КошкинаСегодня прививка совсем иная.Гейтсам не интересно стало овощи модифицировать,их даже овечка Долли не удовлетворяет.Сегодня открыт ДНКа человека,ну и как же не запустить туда свои "шаловливые ручрнки"?.Все прививки сегодня манипулируют РНКа вируса, который с прививкой на прямую внедряется в ДНКа прививаемого.Что РНКа спровацирует в ДНКа человека ?????Это эксперимент века над человечеством.Таких масштабов даже в мечтах у фашистов не было.Люська КошкинаНикто ничего не упустил,потому что упускать нечего.Пандемии нет,есть естественные сезонные вспышки,а средства информации создают атмосфеу страха и напряженки.Даже в ВОВ,что бы население морально не добивать ,информация подавалась по человечески адаптировано по возможности..А сегодня с каждого утюга о заразившихся и умерших (и если бы хоть информация была бы честной). Самая страшная на сегодня "пандемия" - это депрессии психозы,что тоже дает свою статистику смерти и не оказание мед.помощи нуждающимся.Люська КошкинаС каждым словом в вашем коменте согласна.Если бы прочитала раньше,не писала бы так много сама.Комментировать
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