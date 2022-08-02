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Посол РФ в Белграде Боцан-Харченко допускает возможность обращения сербской стороны за военной помощью к России

Посол РФ в Белграде Боцан-Харченко допускает возможность обращения сербской стороны за военной помощью к России

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко допускает возможность обращения сербской стороны за военной помощью к Москве в вопросах ситуации в Косове и Метохии.

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