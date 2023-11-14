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Новинки рынка, часть II: технологии, без которых трудно проектировать, строить и эксплуатировать недвижимость

Новинки рынка, часть II: технологии, без которых трудно проектировать, строить и эксплуатировать недвижимость

Изучение новинок, представленных рынку недвижимости его игроками за последние несколько месяцев, еще раз убеждает: в приоритете новостной повестки сегодняшнего дня — технологии, причем в самых разных своих проявленияхНа недавно состоявшемся форуме «РосТИМ-2023» (одном из крупнейших в России смотров отечественных решений для цифровизации строительства) президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаил Викторов привел статистику НОТИМ.

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