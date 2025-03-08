10-тысячной группировке ВСУ в Курской области грозит полное окружение — The Telegraph

10-тысячной группировке ВСУ в Курской области грозит полное окружение, сообщает The Telegraph. Успешное продвижение России может быть связано с тем, что разведданные США больше не поступают, поясняет издание.
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