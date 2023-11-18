40-летняя жительница Анапы заняла второе место на конкурсе красоты «Миссис Европа-2023»На международном конкурсе красоты «Миссис Европа - 2023» (Mrs Europe 2023) в Стамбуле второе место заняла 40-летняя россиянка из Анапы Юлия Шевченко.
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