Выставку «Россия» посетили 13 миллионов гостей

16 мая Международную выставку-форум «Россия» посетил 13-миллионный гость. Им стала Татьяна Ясюкович. Она приехала на Выставку со своей семьей: дочерью Анастасией Ясюкович и внуками — шестнадцатилетним Владиславом и трехлетней Сашей.