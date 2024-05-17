Выставку «Россия» посетили 13 миллионов гостей

16 мая Международную выставку-форум «Россия» посетил 13-миллионный гость. Им стала Татьяна Ясюкович. Она приехала на Выставку со своей семьей: дочерью Анастасией Ясюкович и внуками — шестнадцатилетним Владиславом и трехлетней Сашей.
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