Заведется ли машина в первые морозы. Простой способ узнать без инструментов

Старея, аккумулятор автомобиля постепенно теряет мощность и емкость заряда. Рано или поздно его сил не хватит, чтобы двигатель завелся, причем замечено, что в 90% случаев это происходит в начале зимы, в первые крепкие морозы.
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