Suzuki начал продажи минивэна Solio в России за 1,68 млн рублей

Suzuki Solio, японский компактный минивэн, начал продаваться в России. Варианты 2024 года доступны за 1,68 млн рублей, а версии 2025 года под заказ варьируются от 1,7 млн до 1,705 млн рублей.
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